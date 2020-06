Pagamento Imu, slitta al 30 settembre la prima rata anche a Castellanza

Con la delibera n. 70 del 9 giugno 2020, la Giunta Comunale di Castellanza ha disposto il differimento del termine per il versamento della prima rata dell’IMU, previsto per il 16 giugno, al 30 settembre 2020 esclusivamente per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, dimostrabili su richiesta dell’Ente, possessori di immobili rientranti nelle categorie catastali:

C/1 Negozi e botteghe

C/2 Magazzini e locali di deposito

C/3 Laboratori per arti e mestieri

C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)

A/10 Uffici e studi privati