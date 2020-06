Il Pd di Malnate organizza un flash mob contro il razzismo

“Gli ultimi avvenimenti che hanno travolto gli Usa mostrano che fenomeni di razzismo e di discriminazione sono ancora oggi purtroppo all’ordine del giorno, in qualunque forma anche tra chi dovrebbe tutelare l’ordine pubblico e garantire un uguale trattamento tra i cittadini. La politica, di fronte a tutto questo, deve con fermezza prendere una posizione”.

Queste sono le parole del Partito Democratico di Malnate, che ha deciso di realizzare sabato 20 giugno – ore 10.00 – un flash mob contro il razzismo e qualunque forma di disuguaglianza.

Appuntamento nella centrale piazza delle Tessitrici.

Il Segretario cittadino Matteo Rodighiero dichiara: «Abbiamo deciso di manifestare in piazza perché, di fronte ad avvenimenti di questa natura, non possiamo e non dobbiamo rimanere impassibili. Inoltre, essere indifferenti significa in un certo senso acconsentire che tutto ciò possa avvenire in modo lecito. Per questo motivo abbiamo organizzato un flash mob in piazza per fare sentire la nostra voce, lo faremo mantenendo il distanziamento fisico e rispettando tutte le misure anti Covid».