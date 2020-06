Preolimpico ed Europei confermati: ad aprile 2021 le regate a Varese

L’epidemia ha cancellato i grandi eventi remieri in programma nel 2020 a Varese, ma il bacino della Schiranna sarà di nuovo teatro delle regate internazionali dall’anno venturo. Lo ha annunciato la Federazione internazionale del canottaggio, la FISA, che in un comunicato ha confermato la disputa dei Campionati Europei Assoluti 2021 sulle acque della Città Giardino: le gare si terranno tra venerdì 9 e sabato 11 aprile e saranno anticipati da un ulteriore evento fondamentale nel mondo del remo.

Tra il 5 e il 7 di aprile, infatti, la Schiranna ospiterà anche le regate di qualificazioni olimpiche per la zona europea, sia per quanto riguarda gli atleti normodotati sia per quanto riguarda il settore paralimpico. Le due manifestazioni, legate l’una all’altra dal calendario, porteranno a Varese centinaia di atleti – la prima stima è di circa 600 – tra i quali non mancheranno i nomi importanti: «Il 2021 sarà un anno anomalo perché la stagione agonistica sarà lunghissima» spiega Pierpaolo Frattini, direttore generale della Canottieri Varese che ben conosce i grandi palcoscenici per aver partecipato a tre olimpiadi e a numerosi mondiali (oro 2015 nel due con). «Le due manifestazioni varesine saranno quelle che apriranno l’intera annata internazionale e ciò da un lato ci riempie di orgoglio e dall’altro ci impegna a mettere in campo un’organizzazione impeccabile».

Frattini conferma che tra Preolimpico ed Europei saranno in scena anche grandi nomi del canottaggio: «Al di là dell’Italia che sarà presente in forze, diverse altre nazionali di alto profilo hanno già assicurato la loro presenza a Varese. Dalla Germania alla Gran Bretagna, dall’Olanda alla Danimarca e altre ancora. E se le qualificazioni sono un passaggio importante per chi è alla ricerca di un pass olimpico, gli Europei (riproposti a partire dal 2007 dopo tanti anni di stop ndr) nel corso degli anni hanno assunto una valenza sempre maggiore, sia perché assegnano punti pesanti per il ranking, sia perché un titolo continentale è ormai considerato risultato di altissimo profilo anche nel canottaggio».

Non sarà invece possibile recuperare a Varese la regata di Coppa del Mondo che era originariamente in programma tra l’1 e il 3 maggio scorso. La coppa prevede la disputa di tre tappe all’anno e il calendario è già stato fissato, gara dopo gara, sino al 2024: la cancellazione dell’edizione 2020 si “porta con sé” anche tutte le regate che erano previste.

Il lavoro già fatto per quell’evento, però, non andrà sprecato: nel prossimo ottobre infatti a Varese si disputeranno i Campionati Italiani di tutte le categorie, un appuntamento di grande rilevanza numerica, visto che di solito i tricolori erano organizzati in diverse località. In questo strano 2020 invece, tutto sarà accorpato alla Schiranna, dove è possibile gestire una presenza rilevante di partecipanti consentendo anche alle società di organizzare una sola trasferta (più sostenibile a livello di costi e di logistica) per la quale la FIC ha previsto anche alcuni incentivi. Le regate tricolori saranno sponsorizzate dalla “Coop”, marchio da tempo vicino al remo azzurro, e si disputeranno tra il 15 e il 18 ottobre: agli scalmi atleti di ogni età visto che ci saranno Esordienti, Ragazzi, Juniores, Under 23, Paralimpici, Pesi Leggeri e Senior. «Un supercampionato per il quale siamo già al lavoro – conclude Frattini – e che servirà anche da test per l’organizzazione degli Europei».