Rescaldina, gruppo di lavoro sulla sicurezza all’opera da settembre

Traguardo in vista per il “neonato” gruppo di lavoro sulla sicurezza di Rescaldina: a settembre, infatti, i componenti del gruppo potranno finalmente sedersi intorno ad un tavolo ed iniziare a lavorare insieme su un tema che negli ultimi anni è stato a dir poco divisivo per la politica cittadina.

Il gruppo era nato da una proposta del Movimento 5 Stelle, che ad ottobre dello scorso anno aveva presentato una mozione ad hoc in consiglio comunale. A gennaio poi Piazza Chiesa aveva iniziato a raccogliere le candidature per la composizione della squadra di lavoro, formato in tutto da dieci membri – quattro cittadini scelti tra i candidati e due componenti di nomina di ciascun gruppo consiliare – coordinati dall’assessore alla partita, Gianluca Crugnola, e dalla comandante della Polizia Locale, Alessandra Dall’Orto. La prima convocazione era prevista per inizio marzo, ma la pandemia ha sparigliato le carte in tavola, allungando i tempi.

«Nel rispetto delle priorità, abbiamo più volte chiesto aggiornamenti e proposto la prima convocazione del gruppo di lavoro in modalità telematica a distanza come da norme allora vigenti, ma senza successo – sottolineano i pentastellati -. L’assessore Crugnola, a torto o a ragione, ha ritenuto che la convocazione a distanza, soprattutto per la prima tornata, non sarebbe stata semplice da gestire bocciando così la nostra proposta. Il 17 giugno (nel corso della commissione affari generali, ndr) abbiamo quindi riproposto il tema, chiedendo nuovamente di calendarizzare la convocazione e, nel caso questa non fosse stata imminente, di contattare i candidati al gruppo di lavoro che erano stati già inividuati da gennaio, spiegando le problematiche occorse e dando delucidazioni sui tempi presunti. È stato così deciso di avviare la commissione a settembre (a inizio luglio non sarebbe stata disponibile la comandante, e troppo a ridosso di agosto si sarebbe rischiato di non trovare la disponibilità dei futuri componenti) con l’impegno però di contattare da subito tutti i candidati, come da noi proposto. Ora, emergenze a parte, ci auguriamo che la data verrà incardinata e che non si arrivi al primo compleanno, dato che il faticoso rientro alla normalità sta implicando anche una ripresa (semmai ci fosse stato uno stop)delle attività quali spaccio e furti».

«Per la prima convocazione del gruppo di lavoro sulla sicurezza – spiega Crugnola – ho preferito non procedere con una videoconferenza: trattandosi appunto di un primo incontro, ho ritenuto più opportuno organizzarlo dal vivo, incontrandosi e scambiando quattro chiacchiere in maniera “normale”. Il nostro impegno, comunque, è quello di ripartire immediatamente: a settembre verrà calendarizzato il primo».