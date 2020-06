Riapre la funivia di Laveno Mombello

La funivia di Laveno Mombello riapre giovedì 11 giugno. Dopo i mesi di chiusura dovuti al lockdwon, anche la struttura di risalita può riaprire e portare i visitatori al Sasso del Ferro.

La bella montagna, oltre ad essere tra le più frequentate come punto di lancio dagli appassionati di parapendio e deltaplano, offre una vista unica sul Lago Maggiore. Dal poggio Sant’Elsa infatti, è possibile vedere il Verbano e gran parte della Valcuvia.

La funicolare sarà aperta dalle 10 alle 18 e 30 in settimana, sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00. Dal mese di luglio sarà aperta fino alle 21 e 30. Per coloro che desiderano mangiare al ristornate è possibile prenotare la salita (e la discesa) per tutto il periodo di apertura al numero 335.5946184 / 327.2233774.