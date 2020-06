Sanità digitale: ecco come offrire migliori prestazioni ai pazienti

Hai mai sentito parlare di norme per la semplificazione rispetto alla sanità digitale? Si tratta di un importante impianto normativo mirato a offrire soluzioni su cloud e digitalizzate per i pazienti e che obbliga gli istituti sanitari pubblici e privati ad adeguarsi a questa necessità. Si tratta della volontà di garantire al paziente l’accesso semplificato a cartelle mediche, impegnative e ai Vademecum analisi in pdf in maniera semplificata ed istantanea. Dopotutto le documentazioni cartacee sono superate e superabili se si considera che, per via della loro natura, possono deteriorarsi, essere smarrite e costituire un’inutile forma di inquinamento. Inoltre i documenti cartacei richiedono la presenza fisica di una o più persone per essere trasmessi e questo, ai giorni nostri, costituisce un rischio oltre che una perdita di tempo. Con l’invito a digitalizzare i documenti riguardanti la salute dei pazienti si vuole superare la vecchia sanità analogica in favore di quella digitale anche per tutelare meglio i dati personali e rendere più efficienti gli istituti sanitari, con particolare riguardo per i laboratori d’analisi.

Cos’è un Vademecum di un laboratorio analisi?

Si tratta di uno strumento digitale molto interessante che migliora efficacemente le prestazioni dei laboratori analisi e che risponde efficacemente al cambiamento verso il digitale della nostra Sanità. Si tratta semplicemente della documentazione medica a cui il paziente ed il medico possono avere sempre accesso facilitato, a prescindere dal luogo fisico in cui si trovano. Con un buon software, quindi, si possono fornire al paziente le prestazioni erogabili, i tempi in cui il referto sarà disponibile, le modalità di prelievo o di raccolta dei campioni ecc… A questo si aggiungono le indicazioni sul metodo di analisi e quali sono le misure e i valori impiegati per il responso. Il vademecum potrà indicare anche le etichette del campione, il tipo di contenitore, le quantità da prelevare e le note informative per la gestione di esami particolari rispetto alla storia clinica del paziente. Tutto comodamente in un unico documento elaborato da un software intuitivo e semplice da utilizzare.

Gli scenari sono cambiati: il Covid ha accelerato la digitalizzazione sanitaria

Con la pandemia si è presentata l’esigenza e l’opportunità di digitalizzare la maggioranza degli aspetti della sanità pubblica. In Italia le norme di indirizzo non sono ancora sufficienti a coprire tutto il ventaglio di servizi alla persona che riguardano la salute pubblica ma è chiaro che, in qualche modo, lo scenario stia cambiando. I sostenitori dell’approccio digitalizzato hanno constatato la necessità di digitalizzare i servizi offerti per ridurre le code di attesa e la presenza fisica dei pazienti quando questa non è necessaria. In questo caso è stato proprio il Covid ad accelerare i tempi e a consentire, dove possibile, l’erogazione delle prestazioni a distanza. Tra queste sono compare le tele-ricette e alcune prestazioni a distanza per il monitoraggio da remoto di pazienti cronici diabetici, oncologici e di altra natura. Sarà sempre più importante fare affidamento a strumenti digitali come il Vademecum per il laboratorio analisi proprio per rendere la Sanità istantanea, semplificata e accessibile a tutti.

.