Scendono di corsa dal Campo dei fiori e salvano un capriolo

Due runner, che si trovavano al Campo dei Fiori per ammirare l’alba, hanno avvistato nel bosco un capriolo ferito che zoppicava vistosamente. Senza pensarci due volte, Michaela ed Elena, si sono scapicollate giù dalla montagna per chiedere aiuto e permettere ai soccorsi di salvare il cucciolo.

Le due donne, che tra di loro si chiamano “Sisters” (sorelle in inglese), nomignolo che indica il forte legame di amicizia, una volta arrivate in città avvertivano alcuni amici dell’accaduto: Giuseppe Marangon, il figlio Pietro e la veterinaria Lara Prandoni .

Padre e figlio decidevano così di raggiungere il luogo dell’avvistamento e arrivati in cima al Campo dei Fiori, con l’aiuto della polizia provinciale, riuscivano a individuare il capriolo che ferito gravemente alla zampa posteriore sinistra – probabilmente a causa di un filo di ferro – non riusciva quasi a camminare. L’animale veniva messo in sicurezza e portato alla clinica veterinaria di Varese di Lara Prandoni dove riceveva immediatamente soccorso.

Un gioco di squadra perfetto che, unito all’amore per la natura, ha permesso di scrivere un lieto fine a questa storia. Naturalmente il capriolo – una femmina adulta e non un cucciolo come avevamo scritto in prima battuta – è stato battezzato con il nome di Sister.