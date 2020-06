Sfondano la vetrina con un ariete per rubare il bancomat della banca a Gallarate

È ancora da quantificare il bottino della spaccata avvenuta la notte scorsa a Gallarate.



Attorno alle 4.15 di sabato 27 giugno, con un ariete ignoti hanno sfondato la vetrina della sede dell’Ubi Banca di Gallarate in via Varese, quartiere Cascinetta. L’obiettivo era il bancomat, particolarmente rifornito per il weekend, come di consuetudine.

( foto pubblicata sul gruppo FB “Sei di Gallarate se”)

Sul posto si è recata una pattuglia della Polizia di Stato, le indagini sono appunto svolte dal Commissariato di via Ragazzi del ’99. Ovviamente la zona è dotata anche di telecamere di sicurezza, da cui si capirà l’esatta dinamica.