Tre percorsi permanenti sulle strade di Alfredo Binda

Domenica 7 giugno (almeno formalmente, visto il maltempo) ha preso il via una nuova iniziativa ciclistica nel Varesotto: sono i percorsi permanenti che fanno parte del circuito legato all’evento “Sulle strade di Alfredo Binda”.

Nel mezzo di una stagione ciclistica che ha visto l’annullamento di numerose manifestazioni cicloturistiche i percorsi permanenti daranno la possibilità ai pedalatori di ogni età di pedalare per un obiettivo rigorosamente non agonistico.

Una iniziativa voluta da Ciclovarese, con il supporto della Varese Sport Commission e del Panathlon International Club Varese, con l’aspetto tecnico curato dai team: AmiciBici, Funtos Bike e Gruppo Sportivo Contini.

I tre percorsi previsti potranno essere effettuati ogni giorno ( escluso il martedì ) e la possibilità di aderire è semplicissima. Il luogo di partenza e arrivo sarà Cittiglio, paese natale del tre volte Campione del Mondo Alfredo Binda, all’ Hotel Ristorante La Bussola sarà possibile ritirare il road Book e il foglio di viaggio.

Durante i tre percorsi sono previsti dei controlli a timbro in quella che sarà una libera escursione dove i partecipanti dovranno rispettare il Codice della Strada ed eventuali altre restrizioni dovute a situazioni sanitarie in atto in qualsiasi particolare momento.

La quota associativa di Euro 10,00 comprende la colazione, il pacco gara e il diploma da ritirare all’arrivo. Sono inoltre previste delle particolari agevolazioni per coloro che vorranno pranzare.

Il primo percorso definito “Pedala con i Campioni” prevede la scalata del Brinzio, il passaggio da Varese e il ritorno della strada lacuale a Cittiglio dopo 50 chilometri.

Il secondo tracciato “Dei Laghi” è stato disegnato passando da Cittiglio, Laveno e Luino costeggiando il Lago Maggiore, Ponte Tresa, sulla sponda del Lago Ceresio, Marchirolo, Ganna, dove sarà possibile ammirare l’omonimo lago, Bedero Valcuvia, Rancio Valcuvia a Cittiglio per un totale di 100 chilometri.

Il terzo percorso del “Passo Cuvignone” prevede la scalata ai 1036 metri del passo partendo da “casa Binda” a Cittiglio, per poi ridiscendere passando da Arcumeggia, il paese dei pittori, e rientrare a Cittiglio per un totale di 130 chilometri.