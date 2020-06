Acquazzone sull’alto Varesotto: allagamenti e corsi d’acqua esondati

Un acquazzone ha investito i comuni dell’alto Varesotto a partire dalla mattina di domenica 7 giugno. Una grande quantità di pioggia si è abbattuta su molti comuni provocando allagamenti, l’esondazione di alcuni corsi d’acqua e anche uno smottamento avvenuto nel Comune di Laveno Mombello.

Galleria fotografica 7 giugno 2020, il varesotto allagato 4 di 10

I numerosi comuni l’esondazione dei corsi d’acqua ha provocato allagamenti per strada. Si segnalano casi più critici a Lavena Ponte Tresa, Cuvio e Cuveglio, ma anche Bardello e Gavirate.

CUVIO: A Cuvio il fiume Broveda nel tratto che attraversa il paese ha allagato alcuni giardini e il corso d’acqua è esondato in alcuni punti finendo anche sulla strada. Particolarmente colpite via Piave via San Rocco e via Cantone. Sul posto alcune squadre della protezione civile.

LAVENA PONTE TRESA: lungo la via argine Dovrana, in pieno centro, il piccolo corso d’acqua che si congiunge al Tresa è tracimato lungo la strada

GAVIRATE: la pioggia incessante ha provocato l’allagamento di alcune strade della città. La situazione più critica si segnala in via volta dove l’acqua scorre come un fiume

Sempre a Gavirate si segnala la situazione in via Armino dove l’acqua è arrivato all’altezza dei finestrini delle macchine

TRAVEDONA MONATE: in molte zone del paese l’acqua si è alzata provocato allagamenti. Tra le segnalazioni quella di via Matteotti

COCQUIO TREVISAGO: La pioggia ha provocato l’allagamento dei binari della ferrovia

LAVENO MOMBELLO: Nella mattina di domenica diversi metri cubi di roccia si sono staccati da un versante, parte del materiale è stato contenuto dalle reti para-massi mentre alcune rocce sono finite sulla strada provinciale 69 che è stata chiusa al traffico tra Laveno e Castelveccana. Due persone che si trovavano in un abitazione di vacanza nelle vicinanze, hanno preferito abbandonare lo stabile. LEGGI LA NOTIZIA QUI