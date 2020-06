Cadegliano Viconago, bloccata dal crollo di un muro via Viconago

Il nubifragio di domenica 7 giugno ha causato l’interruzione di via Viconago, a Cadegliano Viconago, che collega le frazioni di Arbizzo e Viconago.

Galleria fotografica Cadegliano Viconago - Crollo in via Viconago 4 di 6

Alle 14 è crollata una porzione di un muro privato che ha invaso la carreggiata.

Le operazioni di sgombero da fango e sassi sono iniziate attorno alle 15,30, ma non è ancora chiaro quando via Viconago sarà completamente messa in sicurezza e transitabile.