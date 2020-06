Il nubifragio su Gavirate: allagamenti e strade come fiumi

Fango, detriti, smottamenti e tanta tanta acqua. Il comune di Gavirate è stato fra i più colpiti del nubifragio che domenica 7 giugno si è abbattuto sull’alto Varesotto.

Una pioggia incessante che dalla tarda mattinata ha cominciato a crescere per intensità con veri e propri scrosci che nel punto di registrazione più vicino, a Cassinetta di Biandronno, hanno toccato i 120 millimetri di pioggia.

Già all’ora di pranzo via Volta e via Armino si erano trasformato in un fiume in piena, con l’acqua che in alcuni casi è arrivata ai finestrini delle auto parcheggiate. Di lì a poche ore non si contavano più gli scantinati allagati e gli usci delle porte sott’acqua.

Nel pomeriggio la pioggia ha provocato uno smottamento su un muro della sponda della ferrovia, nel tratto che costeggia la strada di via Aldo Mazza, in ingresso a Gavirate provenendo da Comerio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici delle ferrovie perché i detriti sono finiti sui binari.

Solo nel tardo pomeriggio è arrivata una tregua dal cielo che ha permesso un primo ripristino della viabilità e dello sgombro delle strade più colpite.

