Chiuso il ponte sul Tresa fra Germignaga e Luino

È chiuso dalle 15.30 circa di oggi, domenica 7 giugno il ponte sulla strada statale 394 fra Germignaga e Luino.

Il corso del Tresa, già ingrossato per via delle maxi precipitazioni ha ricevuto proprio nei pressi del ponte anche le acqua del Margorabbia, fiume esondato in diverse località dell’omonima piana.

Le acque del fiume Tresa hanno portato a valle diversi tronchi e detriti che si sono accumulati sotto le arcata del ponte, altro elemento che ha fatto prendere alle autorità la decisione.

La zona è presidiata dalla protezione civile.

COME RAGGIUNGERE LUINO – Luino e Germignaga sono ora raggiungibili dal ponte di via Fornara, per via della strada del Cucco rimasta anch’essa allagata.

