Il Trittico Lombardo si presenta a Milano. Duello Pogacar-Evenepoel alla Tre Valli Varesine

Manca ormai molto poco al “Trittico Lombardo”, ovvero le tre classiche corse in linea di ciclismo concatenate l’una con l’altra e organizzate tra Varesotto, Altomilanese e Brianza. Quest’anno il calendario varato dall’UCI (Unione Ciclistica Internazionale) le ha posizionate una in coda all’altra: domenica 6 ottobre la Coppa Agostoni, lunedì 7 la Coppa Bernocchi e martedì 8 la Tre Valli Varesine.

Una Tre Valli che, a livello di partecipanti, “sgancia” il secondo nome-bomba: dopo aver già annunciato la presenza di Tadej Pogacar, la società ciclistica “Alfredo Binda” ha incassato anche l’iscrizione del belga Remco Evenepoel, uno dei grandissimi talenti di questa era che giusto ieri (domenica 22) ha conquistato il titolo mondiale a cronometro davanti a Ganna e Affini. (foto UCI) Evenepoel e Pogacar sono anche tra i più attesi domenica a Zurigo dove ci sarà in palio la maglia iridata in linea e chissà che proprio a Varese non possa esserci anche il neo-campione del mondo, chiunque esso sarà.

«La Tre Valli sarà ancora di livello altissimo: è un sogno avere questi due atleti al via – ha confermato Renzo Oldani, presidente della “Binda” – Oltre a Pogacar ed Evenepoel ci saranno molti dei primi 20 corridori del ranking mondiale e ben 17 squadre su 18 tra quelle che compongono il World Tour (unica assente la francese Arkea B&B). Sarà una corsa stellare e ne siamo orgogliosi».

Il tris di corse è supportato dalla Regione Lombardia che da anni dà il nome al Trittico e che mette in palio un diamante per la classifica combinata (lo può vincere solo un corridore che ha affrontato tutte e tre le gare). Per questo la presentazione ufficiale del Trittico si è tenuta oggi – lunedì 23 – a Palazzo Lombardia sul Belvedere Jannacci.

Il presidente del Consiglio Regionale, Federico Romani, ha incontrato, tra gli altri, i tre patron delle corse: il già citato Renzo Oldani (S. C. Binda) per la Tre Valli, Luca Roveda (U. S. Legnanese) per la Bernocchi e Silvano Lissoni (SC Mobili Lissoni) per la Agostoni. «Un evento speciale – ha detto Romani – prima di tutto perché è formato da tre gare e soprattutto perché promuovono il ciclismo e i valori dello sport su tutto il territorio. Le gare sono un’occasione di marketing territoriale per la Lombardia, un’esperienza capace di unire sport e turismo, un “traino” per conoscere da vicino le nostre province».

«La Lombardia ha un legame speciale con il ciclismo – ha concluso Romani – Lo sport della fatica, del sacrificio, del coraggio e della determinazione con cui questi territori hanno un rapporto particolare. Sono i valori degli imprenditori e degli artigiani che ogni mattina si alzano con la voglia e la forza di portare avanti la loro impresa. I valori di tutti i lavoratori che hanno fatto e fanno della Lombardia uno dei motori propulsori d’Europa».