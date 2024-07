Tadej Pogacar correrà la Tre Valli Varesine. Gran colpo della “Binda”

Giro d’Italia, Tour de France e… Tre Valli Varesine? Il numero uno del ciclismo mondiale, Tadej Pogacar, sarà al via della classica di casa nostra in programma il prossimo martedì 8 ottobre con l’intento di rivincere una corsa che lo ha già visto sul primo gradino del podio nel 2022.

Il fenomeno sloveno, 25 anni, dopo il Tour si è preso un periodo di riposo e quindi non correrà alle Olimpiadi; al rientro in sella punterà soprattutto sull’ultima classica “monumento” della stagione, quel Giro di Lombardia che ha già vinto negli ultimi tre anni. Ma tra le corse messe in calendario per arrivare al top nella classica “delle foglie morte”, Pogacar e la sua squadra (UAE Team Emirates) hanno inserito anche la Tre Valli Varesine.

«Per noi è una notizia strepitosa» conferma Renzo Oldani, patron della Società Ciclistica Alfredo Binda: «Di recente sono stato al Tour e avevo avuto rassicurazioni da parte dei dirigenti della UAE sulla possibilità di avere di nuovo Pogacar a Varese. Però attendevamo la certezza e ora è arrivata con la conferma del calendario che seguirà Tadej da qui a fine stagione».

La presenza di Pogacar è di per sé un “acceleratore di interesse” per la centenaria corsa varesina ma, visto il trend degli ultimi anni, non sarà l’unica di rilievo. Basti pensare che alla Tre Valli 2023 presero parte quasi tutte le formazioni del World Tour (con relativi corridori), una situazione che, più o meno, dovrebbe ripetersi anche nel prossimo ottobre. Anticipare i presenti a così tanta distanza non è semplice – nel mezzo ci sono anche la Vuelta e il Mondiale – ma tra i papabili a prendere il via ci sarebbe anche Remco Evenepoel, il giovane fenomeno belga terzo all’ultimo Tour, campione iridato 2022 e già vincitore di due Liegi. Se così fosse, il duello sarebbe davvero stellare.