Abbiategrasso, 21enne accoltellato in strada: muore in ospedale a Legnano

Un giovane di 21 anni è stato accoltellato nella notte tra venerdì e sabato ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. Il ragazzo, gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano, dove è deceduto nella mattinata di sabato nonostante un disperato tentativo di salvarlo.

Secondo le prime informazioni, l’aggressione è avvenuta intorno alle 2 in via Fusè, una strada secondaria adiacente a un complesso di edilizia popolare. Quando sono giunti i soccorsi, il giovane presentava ferite profonde da arma da taglio al torace e al braccio sinistro.

Trasportato in codice rosso al pronto soccorso, è andato in arresto cardiaco; rianimato dai sanitari, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza, ma le sue condizioni si sono rivelate troppo gravi.

Dalle prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri, la vittima – di origine egiziana e residente ad Abbiategrasso – è stata trovata a terra in strada, priva di sensi. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’aggressione e individuare eventuali responsabili.