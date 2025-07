Don Angelo Pargoletti, sacerdote legnanese si perde nei boschi a Re: ritrovato e soccorso

Sta bene anche se è ricoverato in ospedale per controlli dopo essersi perso nei boschi attorno al santuario Madonna del Sangue nel comune di Re. Don Angelo Pargoletti, sacerdote 82enne residente nella parrocchia San Magno a Legnano, era in vacanza in questi giorni in Val Vigezzo ed oggi (venerdì 11 luglio) è uscito per una passeggiata. Non essendo rientrato per l’ora di pranzo e conoscendo le sue abitudini, è subito scattato l’allarme. Sono così iniziate le ricerche della Protezione civile e delle squadre di soccorrso.

Il sacerdote è stato trovato nel tardo pomeriggio ed è stato poi trasportato al pronto soccorso per i controlli del caso. Monsignor Angelo Cairati si è subito attivato rassicurando i parrocchiani: «Don Angelo sta bene e presto rientrerà in città».