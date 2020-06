Luino, resta chiuso il ponte sulla statale 394

Anas ha riaperto in nottata la statale 233 “Varesina”, tra i km 54 e 65, a Varese.

Il miglioramento delle condizioni meteo e il lavoro delle squadre hanno consentito la riapertura in sicurezza e sono in fase di completamento le operazioni di pulizia sul piano viabile.

Il tratto era stato chiuso ieri pomeriggio in entrambe le direzioni per la presenza di detriti dovuta alla caduta di materiale franoso sulla sede stradale Il limite di velocità lungo quel tratto è di 40 km/h.

Permane invece la chiusura della statale 394, a seguito delle forti piogge, in entrambe le direzioni, la statale 394 del “Verbano Orientale”, tra i km 34.7 e 34.9, a Luino. Anche questo tratto stradale era stato chiuso nel pomeriggio del 7 giugno in via precauzionale per pericolo esondazione del torrente Margorabbia.