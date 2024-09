Auto ribaltata in A8 tra Busto Arsizio e Castellanza: sette persone coinvolte, tra loro una bambina di 2 anni

Incidente stradale nel pomeriggio di domenica 22 settembre sul tratto dell’autostrada A8 tra Busto Arsizio e Castellanza.

Per cause ancora in corso di accertamento attorno alle 17,24 una vettura si è ribaltata nella corsia in direzione Milano. Coinvolte, secondo le prime informazioni, sette persone, tra le quali una bambina di due anni.

Sul posto due ambulanze con il supporto dell’automedica, la Polizia stradale e i Vigili del fuoco di Varese.

Pesanti le ripercussioni sul traffico.

(seguono aggiornamenti)