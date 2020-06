Germignaga, al lavoro dopo la furia delle acque

Una domenica da dimenticare per Germignaga coi fiumi esondati per la furia delle acqua e la piana del Margorabbia sottacqua.

Questa mattina, lunedì è il momento della conta dei danni. Il sindaco Marco fazio fa sapere che le «criticità in via Donizetti e via Verdi sono risolte, mentre è in corso i lavori di pulizia e sistemazione del territorio».

Si tratta della zona dei Premaggi a Cascina Cattaneo lungo l’asta del Margorabbia che ha causato danni nelle abitazioni rimaste allagate e dove i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare i gommoni per recuperare alcuni residenti rimasti bloccati.

Si guarda al livello dei fiumi e ai danni provocati dalla tracimazione delle acque, ma anche ai segni lasciati nel lago dalla furia delle acqua.

«C’è ora da rimuovere la gran quantità di materiale accumulato in zona spiaggia Fontanelle», spiega il sindaco (vedi foto).

Per quanto riguarda il ponte sulla SS 394 la competenza è di Anas e per il momento – nella prima mattina di lunedì – il transito rimane ancora bloccato.

Per raggiungere Luino è necessario percorrere la via Fornara, cioè l’altro ponte, più a valle, lungo il corso del Tresa.