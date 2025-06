Lorenzo Lischetti è il miglior giovane di tutta la Serie D

Il miglior giovane di tutta la Serie D è di Germignaga. L’attaccante Lorenzo Lischetti, classe 2006, è stato insignito del prestigioso riconoscimento di “Miglior Giovane” della massima serie dei dilettanti per la stagione 2024/2025. Il premio gli è stato conferito durante la dodicesima edizione del “D Club”, evento organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti in collaborazione con il Corriere dello Sport e Tuttosport, tenutosi il 13 giugno presso il Teatro Rossini di Roma.

Lischetti ha disputato una stagione di alto livello con la maglia del Gozzano nel Girone A della Serie D. Con 11 reti e 4 assist in 35 presenze, ha dimostrato notevoli doti offensive, contribuendo significativamente alla qualificazione della sua squadra ai playoff. Le sue prestazioni non sono passate inosservate: oltre al riconoscimento ricevuto, Lischetti è stato convocato nella Rappresentativa di Serie D per partecipare al prestigioso Torneo di Viareggio, confermando il suo status di talento emergente nel panorama calcistico italiano.

Sarà un’estate calda per la punta che ha diverse pretendenti. Chissà se per lui si apriranno le porte del calcio professionistico.