I bimbi della materna varesina inaugurano la nuova sede di Varese Corsi a Calcinate del Pesce

È stata inaugurata nella mattina del 23 settembre la nuova sede di Varese Corsi in via Maggiora 14, all’interno dell’ex scuola di Calcinate del Pesce. La struttura ospita una segreteria, cinque aule studio e una palestra destinata ai corsi sportivi mentre, in una fase successiva, è già prevista anche una cucina per corsi dedicati. A tagliare il nastro della nuova struttura, ristrutturata dal comune e di Varese e allestita dai nuovi gestori, sono stati la vicesindaco Ivana Perusin e l’assessore alla cultura Enzo Laforgia, accompagnati dai responsabili della nuova gestione. «Le iscrizioni sono state un successo superiore alle aspettative – ha spiegato Francesco Paini di Varese Corsi. «Alcuni corsi, come quello di acquarello botanico e ceramica, sono stati ampliati e duplicati. Clamoroso il caso del corso di pizzica: un articolo ha fatto schizzare le iscrizioni e abbiamo dovuto organizzare nuove sessioni». Protagonisti dell’inaugurazione sono stati i bambini della Scuola dell’Infanzia Verga, “vicini di casa” della nuova sede che, con le loro maestre hanno visitato la “nuova scuola” e suggerito dei corsi che vorrebbero frequentare: quello su “come scacciare i mostri di notte“, suggerito da uno di loro, è stato preso così seriamente che con tutta probabilità sarà presto aggiunto al catalogo. «E’ una importante iniziativa di recupero del territorio – ha commentato Ivana Perusin – Si dà una nuova vita alla struttura, e si offre una nuova opportunità sia ai cittadini che ne usufruiranno che al quartiere»

«Sono un po’ emozionato, perchè io questo spazio l’ho frequentato come papà di una bambina che veniva a scuola qui – esordisce Enzo Laforgia, assessore alla cultura – Ed è emozionante perchè si riapre una scuola, quindi si recupera un a ferita che nel territorio rimane quando si chiude una scuola. Restituiamo uno spazio alla città e alla funzione di tutti. Con grande successo: mi dicono che già in moltissimi hanno aderito ai corsi che si svolgono in questo luogo, il che significa che è la proposta, e non la sede a fare il successo di un corso»