Autostrade A4 e A8, chiusure notturne per lavori tra il 14 e il 17 luglio

Autostrade per l’Italia comunica una serie di chiusure notturne programmate sulla A4 Milano-Brescia, sulla A8 Milano-Varese e sul raccordo R20 di Viale Certosa, necessarie per consentire lavori di posa cavi. Le chiusure interesseranno due notti, da lunedì 14 a giovedì 17 luglio 2025.

Lunedì 14 luglio dalle 21:00 alle 5:00 del 15 luglio

Sulla A4 Milano-Brescia sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano Viale Certosa in direzione Torino. Gli svincoli di Sesto San Giovanni e Cormano saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, verso Torino e verso Brescia.

Le aree di servizio Lambro nord e Novate nord, situate nel tratto interessato, saranno chiuse anticipatamente, dalle 20:00 alle 5:00.

Percorsi alternativi consigliati:

Verso Milano o Varese: uscita a Sesto San Giovanni, prosecuzione sulla SS36 in direzione Lecco, poi sulla A52 Tangenziale nord verso Rho, per rientrare sulla A8.

Verso Torino: uscita a Sesto San Giovanni, SS36 in direzione Lecco, quindi A52 Tangenziale nord, Raccordo Fiera Milano (R37) e A50 Tangenziale ovest con rientro in A4 dal nodo di Milano Ghisolfa.

Per chi accede da Sesto San Giovanni o Cormano verso Torino: ingresso consigliato a Milano Viale Certosa.

Per chi accede da Sesto San Giovanni o Cormano verso Brescia: ingresso consigliato a Monza.

Mercoledì 16 luglio dalle 21:00 alle 5:00 del 17 luglio

Ancora chiusure sulla A4 Milano-Brescia con interessamento di due tratti:

Sesto San Giovanni – Milano Viale Certosa in direzione Torino

Milano Viale Certosa – Monza in direzione Brescia

In questa seconda notte saranno chiusi gli svincoli di Sesto San Giovanni e Cormano in entrata e uscita. Le aree di servizio Lambro nord, Novate nord e Lambro sud saranno chiuse dalle 20:00 alle 5:00.

Percorsi alternativi consigliati:

Verso Milano o Varese: uscita a Sesto San Giovanni, SS36 in direzione Lecco, A52 Tangenziale nord verso Rho e proseguimento su A8.

Verso Torino: come nella prima notte, attraverso SS36, A52, Raccordo Fiera Milano e A50.

Per raggiungere Monza: dall’uscita obbligatoria a Viale Certosa, inversione di marcia e ingresso sulla A8 Milano-Varese verso Varese, quindi proseguimento su A52 fino all’ingresso in A4 alla stazione di Monza.

Altri tratti interessati

Sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A4 verso Brescia per chi proviene da Varese. In questo caso si consiglia di uscire allo svincolo Fiera Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord e rientrare in A4 dalla stazione di Monza.

Sul Raccordo Viale Certosa (R20), sarà invece chiuso il ramo di immissione sulla A4 verso Brescia per chi proviene da Viale Certosa. Anche in questo caso è consigliato l’itinerario attraverso A8, uscita Fiera Milano e proseguimento su A52.

Autostrade per l’Italia raccomanda massima attenzione alla segnaletica in loco e invita gli utenti a pianificare gli spostamenti notturni evitando i tratti interessati.