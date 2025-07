Domenica la Lombardia celebra le Pro loco: 75 associazioni in festa fra tradizioni, cultura e territori

Domenica 13 luglio la Giornata Nazionale delle Pro Loco trasformerà la Lombardia in un grande palcoscenico a cielo aperto, con 75 Pro loco attive in contemporanea per raccontare, valorizzare e condividere la ricchezza dei territori. L’iniziativa, promossa da Unpli – Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, giunge alla nona edizione e rappresenta un momento importante di riconoscimento per il lavoro quotidiano dei volontari impegnati nella promozione della cultura locale.

Festa diffusa in tutta la regione

In Lombardia, la risposta delle Pro loco è stata entusiasta: da nord a sud, ogni provincia sarà attraversata da eventi, mostre, rievocazioni, concerti, degustazioni e momenti di socialità. L’obiettivo è quello di valorizzare la memoria, l’identità, i sapori e le tradizioni di ciascun luogo, con il coinvolgimento di centinaia di volontari.

Pietro Segalini, presidente di Unpli Lombardia, sottolinea: «Le Pro loco sono la prima linea della promozione territoriale. Il 13 luglio non è soltanto una festa, ma un potente strumento di racconto collettivo, un invito a scoprire la Lombardia più autentica».

Dalla Valcamonica al Ticino, un mosaico di iniziative

Nel Varesotto, spiccano proposte che vanno dal teatro classico, come la narrazione dell’Iliade a Cavaria con Premezzo, al folklore con il Palio dei Castelli a Castiglione Olona. Non mancano concerti, piccole sagre ed eventi ambientali.

Tra le province più attive c’è Brescia, con manifestazioni a Pisogne, Padenghe, Tremosine e in molte altre località lacustri e montane. Qui la tradizione incontra l’enogastronomia e i paesaggi mozzafiato.

Anche le Pro Loco di Milano e hinterland saranno protagoniste con street parade, cene comunitarie e iniziative nei quartieri. A Cusano Milanino, Cisliano, Inzago, Cerro al Lambro, Carpiano e Cambiago, la festa sarà l’occasione per riscoprire piazze e cascine.

La Brianza proporrà animazione, musica e cibo a Caponago, Carate Brianza, Lissone, Renate, Brugherio, Sulbiate.

In provincia di Como si valorizzano le bellezze del lago con eventi a Bellagio e Torno, mentre nel Cremonese, a Pandino, il Castello Visconteo torna protagonista. A Zelo Buon Persico, nel Lodigiano, la Giornata sarà occasione di esordio per una Pro Loco impegnata nella valorizzazione del territorio agricolo.

Anche le terre del Po saranno in festa: in provincia di Pavia le celebrazioni si terranno a Stradella, Canneto Pavese e Casorate Primo, mentre nel Mantovano si riscopriranno mestieri e sapori tra Villimpenta, Rivalta sul Mincio e Pompeo Coppini.