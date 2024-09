Temporali forti sulla Lombardia, possibili fino a 70 millimetri d’acqua in 12 ore sulle Prealpi

Allerta arancione per rischio dissesto idrogeologico e per temporali forti in arrivo; allerta gialla per problemi legati al rischio idraulico: l’ultimo bollettino della protezione civile emanato da Regione Lombardia arriva alle 13.30 di lunedì quando su parte della regione sta piovendo da oramai diverse ore. A destare particolare attenzione sono ben nove aree omogenee lombarde che vanno dai quadranti Nord occidentali a Sud orientali: da Varesotto e Comasco passando dunque per Milano, poi Basso Bresciano e asta orientale del Po. Precipitazioni attese anche forti che potrebbero lasciare segni sul territorio.

«Per la restante parte della giornata di oggi 23/09 si prevedono precipitazioni prevalentemente di intensità moderata o forte, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare su Prealpi e relativa fascia pedemontana, Appennino e pianura centroorientale. Su Prealpi Centro-Occidentali e alta pianura adiacente si attendono possibili accumuli areali diffusi tra 30 e 50 mm in 24 ore, con probabili picchi sparsi fino a 70 mm nelle 12 ore, questi ultimi dovuti alla persistenza delle piogge per tutto il pomeriggio-sera».

«Nelle altre zone si attendono accumuli areali diffusi tra 10 e 25 mm in 24 ore, ma con possibili isolati picchi di 50-90 mm, dovuti al transito di nuclei temporaleschi, su pianura centro-orientale e Prealpi Bresciane (Garda in particolare). Si prevedono venti moderati variabili, con rinforzi più consistenti sulla pianura orientale».

Nelle prime ore di domani 24/09 è atteso il completamento del transito verso Est della perturbazione giunta oggi sul Nord Italia. Si prevedono precipitazioni di moderata intensità diffuse sui settori centro-orientali nella notte/primo mattino, in successivo rapido esaurimento. Si attendono, nel pomeriggio, rovesci o temporali sparsi su Prealpi e pianura, più probabili sui settori centroorientali.

Un panorama confermato anche dalle previsioni del Centro geofisico prealpino che per martedì sintetizza giornata “in parte soleggiata con passaggi nuvolosi. Nuvolosità cumuliforme sui rilievi nel pomeriggio con forse un isolato rovescio su Valtellina e alto Garda. Altrove asciutto”.

Mercoledì: “Nuvolosità in aumento a partire da Piemonte e Lombardia occidentale ma ancora in parte soleggiato sulla pianura padana e all’Est. In serata deboli piogge tra Ossola, Verbano e Lario, più diffuse nella notte.“

“In conseguenza delle precipitazioni anche a carattere di rovescio e/o temporale previste”, sggiungono dalla Protezione civile regionale, “si chiede ai sistemi locali di protezione

civile di attivare/mantenere una fase operativa minima di attenzione, cioè di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di monitoraggio e contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di protezione civile, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi”.