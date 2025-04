Alumniday, il Ferraris celebra i suoi ex studenti: 65 professionisti tornano in aula per orientare i ragazzi

Torna sabato 5 aprile l’Alumniday del Liceo Ferraris di Varese, giunto quest’anno alla nona edizione. L’iniziativa, ormai consolidata, è promossa dall’associazione Alumni del Liceo Ferraris di Varese e rappresenta un momento speciale per rinsaldare i legami tra chi ha frequentato l’istituto negli anni passati e gli attuali studenti. Un’occasione per restituire al liceo un pizzico di ciò che ha dato e per far rincontrare vecchi compagni di avventura, nello spirito di una comunità viva e intergenerazionale.

«Inizieremo la mattina con un caffè tra alumni» racconta Valeria Caruso, neo presidente dell’associazione che coordina l’evento insieme a Silvia Battipede, con il prezioso supporto dell’intero direttivo dell’associazione, recentemente rinnovato nelle cariche, ma non nelle sue componenti. Alla realizzazione dell’Alumniday contribuiscono anche il comitato genitori, i rappresentanti degli studenti, il vicario e il dirigente scolastico Marco Zago.

Dalle 10.15, saranno 65 i professionisti – tutti ex studenti del Ferraris diplomati tra il 1969 e il 2020 – a rientrare nelle aule del liceo. Incontreranno 550 studenti delle classi terze e quarte, oltre agli studenti di quinta che non hanno ancora scelto il proprio percorso post-diploma. L’obiettivo è offrire un supporto concreto all’orientamento, raccontando esperienze personali e rispondendo alle domande dei ragazzi.

In ogni classe, quando possibile, sarà presente un relatore under 35 e uno con maggiore esperienza, per offrire una panoramica completa e dialoghi generazionali ricchi di spunti. Gli studenti hanno potuto scegliere tra 23 ambiti diversi, che spaziano dalle aree più tradizionali a opzioni più particolari, come le professioni nella politica, le esperienze di studio all’estero e il mondo dell’imprenditorialità.

A conclusione della mattinata, tutti gli Alumni si ritroveranno in Aula magna per un aperitivo offerto dal liceo e per la consueta foto di gruppo, a suggello di una giornata che unisce memoria, orientamento e senso di appartenenza.