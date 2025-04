Il ritorno dei Belize, dopo il singolo si annuncia il nuovo album “Phantom favola”: racconto di una generazione tra sogni e realtà

Dopo la release del singolo “Qualcosa di nuovo”, i Belize annunciano oggi il nuovo album di inediti “Phantom favola“, in uscita venerdì 9 maggio (Woodworm/Universal) e da oggi in pre-order.

“Phantom favola” è il disco della rinascita dei Belize. Il titolo trae ispirazione dal “Phantom Malaguti”, iconico motorino dei primi anni 2000, che nell’immaginario dei Belize diventa un destriero in sella al quale, da giovanissimi, si conquista la libertà per vivere le avventure che dalla provincia portano alla vita adulta.

È un disco che racconta i rapporti con un’aura sognante, ironica e a tratti fiabesca. Rapporti con l’età adulta, con gli amici, la famiglia, e con l’adolescenza, viaggiando in tutto quello che può succedere negli anni di “formazione”, passando dal divertimento sfrenato, agli amori, alla depressione, alla rinascita e al rapporto coi propri genitori quando lo si sta per diventare in prima persona.

L’album è contraddistinto da una grande cura del suono, traendo molta ispirazione dagli ascolti che i membri hanno avuto in adolescenza e hanno tutt’ora, dal Rock Alternativo americano anni 90 alla scena alternative italiana degli anni 2000, il tutto rivisitato in chiave moderna. Un massiccio uso di chitarre elettriche, spesso distorte, fa da protagonista, creando un gioco di pieni e di vuoti insieme ad un cantato di stampo pop. Il tutto è unito con gli elementi che negli anni hanno contraddistinto il suono della band, come le batterie acustiche di derivazione hip hop e suoni delicati e rarefatti a fare da atmosfera.

L’album, che uscirà nei formati Vinile Bauletto (vinile 180gr nero) e CD (Jewel box con libretto 12 pagine) è anticipato dal singolo “Qualcosa di nuovo”, un manifesto della ripartenza del progetto che squarcia il silenzio della pausa dopo l’ultimo tour. A un certo punto i Belize hanno dovuto distruggere quello che avevano creato per poterlo ricostruire, per essere più sinceri con loro stessi, con chi sono diventati. Per non rimanere incastrati in alcune dinamiche, sia sociali, che interne – di scrittura e relazione.

I Belize dovevano solo ricordarsi chi erano veramente, svestirsi dell’immagine che si erano affibbiati, lasciar andare le aspettative che si erano create su di loro, quelle che avevano vicendevolmente, e avere il coraggio di domandarsi veramente chi erano e cosa volevano fare, chi volessero essere. La soluzione era sempre stata lì, fare quello che sapevano fare. E tornano a dimostrarcelo con “Qualcosa di nuovo” e con il nuovo disco che arriverà. Sabato 24 maggio i Belize saranno sul palco del MI AMI all’Idroscalo Milano.