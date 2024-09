A Germignaga torna “Yoga per Emergency”

Alla luce del gradimento riscosso lo scorso anno, il Gruppo Emergency di Varese ripropone la prossima domenica, 22 settembre, la manifestazione: “Yoga per Emergency”.

L’appuntamento è alla Colonia Elioterapica di Germignaga alle ore 10 dove l’istruttrice Sara Vacchini offrirà una lezione a tutti coloro che fossero interessati, a neofiti come a persone che già praticano le tecniche yoga. La partecipazione è ad offerta libera e il ricavato servirà a contribuire al finanziamento dei progetti che Emergency ONG-ONLUS ha attivi in Italia e nel mondo.

LA MISSIONE DI EMERGENCY

Emergency è un’Associazione assolutamente indipendente e neutrale che da oltre 30 anni si prefigge lo scopo di fornire cure mediche gratuite di elevata qualità alle vittime delle mine antiuomo, delle guerre e della povertà e di promuovere una cultura di pace e rispetto dei diritti umani.

In tempi nei quali osserviamo un aumento del numero di conflitti armati (oggi oltre 50 nel mondo, una loro recrudescenza in termini di intensità e capacità distruttiva), quando osserviamo l’assoluta mancanza di qualsiasi tutela e considerazione nei confronti della popolazione civile (piu’ di 9 vittime su 10 nelle guerre di oggi sono civili inermi, donne, bambini, anziani), quando un martellamento mediatico ossessivo ci vorrebbe convincere che solo producendo più armi e più distruttive si riuscirebbe a garantire la pace, ecco a fronte di tutto questo, ci piace condividere una considerazione del dottor Gino Strada, chirurgo di guerra, il fondatore di Emergency:“ Un mondo senza guerra è un’altra utopia che non possiamo attendere oltre a veder trasformata in realtà. Dobbiamo convincere milioni di persone del fatto che abolire la guerra è una necessità urgente e un obiettivo realizzabile. Questo concetto deve penetrare in profondità nelle nostre coscienze, fino a che l’idea della guerra divenga un tabù e sia eliminata dalla storia dell’umanità”.

La condivisione di questo pensiero ha portato i volontari del Gruppo Emergency di Varese a proporre una domenica all’insegna dello Yoga, perché attraverso questa pratica “arriviamo a sviluppare una maggior consapevolezza fisica, mentale e spirituale, percependo interiormente il valore dell’amore e della non-violenza e una profonda armonia. “Con lo Yoga la pace inizia dentro di noi”.

«Ai tanti che questi pensieri condividono diamo dunque appuntamento domenica 22 alle 10 alla Colonia Elioterapica in via Bodmer a Germignaga, con abbigliamento comodo e un tappetino da ginnastica» concludono dall’associazione.

Per info e prenotazioni: Sara Vacchini tel: 338-3140229338-3140229