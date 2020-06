Maltempo, chiuse le statali del Lago Maggiore e della Valganna

Il maltempo ha colpito duro il nostro territorio. Un alluvione nella giornata di domenica 7 giugno ha causato allagamenti e ha portato detriti sulle strade. (immagine di repertorio)

Le condizioni meteo hanno reso necessaria la chiusura di alcune strade statali della zona. A seguito delle forti piogge è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la statale 394 del “Verbano Orientale”, tra i km 34.7 e 34.9, tra Germignaga e Luino. La strada è stata chiusa in via precauzionale per pericolo esondazione del torrente Margorabbia.

Provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni anche la statale 233 nella parte della Valganna, tra i km 54 e 65, da Induno Olona a Ghirla, per la presenza di detriti dovuta alla caduta di materiale franoso sulla sede stradale.

In entrambi i casi il traffico è deviato sulla viabilità locale. Sul posto sono presenti squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni di pulizia del piano viabile al fine di ripristinare la circolazione non appena le condizioni meteo lo consentiranno.