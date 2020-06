Uyba-Orago, alleanza di ferro per i settori giovanili

Dopo essersi affrontate mille volte sotto rete, dopo aver dato vita a una rivalità sportiva che ha avuto il merito di “produrre” (termine orribile, parlando di giovani giocatrici) talenti che oggi giocano ad alto livello in mezza Italia, dopo essersi avvicinate e conosciute nell’ultimo periodo, tra la Uyba Volley e la Amatori Atletica Orago è scoppiato l’amore.

La più importante e titolata società provinciale a livello di pallavolo senior – Busto Arsizio, appunto – si è alleata con il club che da tantissimi anni è un enorme punto di riferimento per il movimento giovanile italiano, come dimostrano i 15 scudetti appuntati sulla maglia. L’ufficializzazione dell’accordo è arrivata quest’oggi – martedì 23 giugno – attraverso un comunicato congiunto firmato dai due presidenti, Giuseppe Pirola e Angelo Gozzini: l’unione darà vita a una “linea” di oltre 20 squadra dalla A1 alle under 12 oltre ai cinque centri di minivolley attivi sotto l’egida delle due realtà varesotte.

Il progetto comune è nato di fatto tre anni fa, un periodo che è servito agli staff delle società per conoscersi meglio e amalgamarsi: ora si passa a una fase di collaborazione più stretta con cui si fa nascere un polo giovanile di eccellenza per quanto concerne il volley femminile. Tre le parole chiave sottolineate con forza nel comunicato ufficiale: “sinergia”, “reclutamento” e, di nuovo, “eccellenza”. L’idea è quella di utilizzare la trafila già esistente per posizionare nelle diverse formazioni tutte le atlete controllate dalle due società, in modo che per ciascuna possa esserci la migliore collocazione in base alle proprie necessità sportive. L’alleanza coinvolgerà anche altre società, a partire dal Volley Certosa (Pavia), Pallavolo Picco (Lecco) e US Torri (Vicenza).

IL COMUNICATO CONGIUNTO

«Dalla stagione 2017/18 le due Società hanno iniziato un percorso condiviso per creare un Polo giovanile di eccellenza fondamentale per la crescita di atlete giovani; futuro della pallavolo italiana.

Dopo tre anni di buoni rapporti e reciproca conoscenza, le rispettive dirigenze hanno convenuto fosse giunto il momento di rilanciare la collaborazione e, dalla stagione 2020/21, Uyba Volley Busto Arsizio e Progetto Volley Orago consolideranno, ulteriormente, l’unione, con l’obiettivo di tracciare nuove linee guida della programmazione sinergica e congiunta dei SETTORI GIOVANILI delle rispettive società.

Attraverso l’applicazione di un modello di proposta formativa condiviso, ci poniamo come obiettivo primario, quello di tracciare un percorso che accompagni l’atleta durante la sua crescita pallavolistica, a partire dal volley S3 e l’accompagni fino all’Under 19. Una formazione che darà a loro l’opportunità di raggiungere alti livelli nello scenario della pallavolo Italiana e testimonieranno l’eccellenza della qualità dei “brand” UYBA ed ORAGO e delle realtà che vanno a rappresentare.

Il rilancio della collaborazione avrà come primo termine temporale un ciclo di 4 anni e aggiornerà la struttura organizzativa con l’inserimento del Direttore Generale dei Settori Giovanili UYBA/ORAGO nella persona dell’arch. Angelo Gozzini (Presidente di Progetto Volley Orago), mentre Christian Merati (già Direttore Sportivo di Uyba) ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo del nuovo progetto. Del Direttivo congiunto farà parte anche il Dott. Giuseppe Pirola (Presidente di UYBA Busto A.), andando così a comporre il tavolo decisionale e gestionale».

«In questi anni abbiamo iniziato una collaborazione che potremo solo migliorare anche in virtù dell’esperienza fatta negli ultimi tre anni – spiega il presidente biancorosso Giuseppe Pirola a margine del comunicato – Abbiamo un progetto molto importante dove, sul territorio, le squadre “elite” verranno gestite per l’Under 19 a Busto e per l’Under 15-17 da Orago. Inoltre si è parlato di una nuova governance di questo progetto dove i compiti apicali saranno divisi tra Angelo Gozzini che, vista la sua esperienza, ricoprirà il ruolo di direttore generale dei settori giovanili e Christian Merati che sarà il direttore sportivo del progetto Uyba/Orago, oltre naturalmente al sottoscritto. Continuerà anche il progetto Uyba&Friends in particolare Gold, dove sempre di più cercheremo di allargare con le società che fanno eccellenza».