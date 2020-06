Un itinerario da non perdere, che si snoda a partire dal Cuneese, torna ad accogliere turisti e sportivi.

Sabato 20 giugno, riaprirà al pubblico il percorso della Via del Sale che parte da Limone Piemonte e arriva fino a Monesi, in Liguria.

Un tracciato dalle Alpi al mare, che si snoda tra i 1.800 e i 2.100 metri di quota su un’antica strada militare. Il percorso è interamente sterrato e presenta una lunghezza complessiva di 39 km; è aperto al transito nei mesi estivi e autunnali.

Accessibile liberamente da escursionisti e cicloturisti, la strada è aperta anche ai mezzi motorizzati previo versamento di un pedaggio. Il percorso attraversa luoghi incantevoli come la suggestiva area delle Carsene con i suoi paesaggi quasi lunari, gli ambienti incontaminati delle Aree protette delle Alpi Marittime e del Parco delle Alpi Liguri, caratterizzati da una ricca biodiversità, il meraviglioso Bosco delle Navette e le fortificazioni militari di fine Ottocento. Da quest’anno, è possibile acquistare l’accesso alla Via del Sale per moto, macchine e quad anche online, collegandosi a questa pagina, dove è possibile prenotare anche i gadget, da ritirare all’ingresso del percorso.