Viaggi e avventure senza limiti

Finalmente la scuola è finita e possiamo uscire (mascherati) per andare in piscina o a tennis, al mare o in montagna.

Serve un libro da leggere, che ci accompagni e ci faccia viaggiare, anche se per caso quest’anno dovessimo rimanere a casa. E allora, quale scegliere?

Io ne ho trovati due molto interessanti da proporvi.

Planetarium, il grande libro dell’universo

Il primo è un illustrato per piccoli e meno piccoli. Si intitola “Planetarium, il grande libro dell’universo”.

Indovinate di cosa parla? Bravi. Di mondi. E di stelle, e di pianeti da esplorare.

Sfogliatelo, perdetevi nelle immagini spettacolari della Terra e della Luna e, magari, fantasticate un po’ e inventatevi una storia, come aveva fatto Jules Verne qualche anno fa… potrebbe essere un’idea, no?

di Raman Prinja e Chris Wormell

Rizzoli editore – € 26

Il ragazzo che nuotava con i piranha

Per te invece che ami le avventure non ci sono dubbi: devi per forza tuffarti nella lettura de “Il ragazzo che nuotava con i piranha” di David Almond.

Una storia pazzesca e pazza, incredibile e imperdibile.

Stanley lascia la casa nella quale vive con gli zii per unirsi ai carrozzoni del Luna Park. Incontra personaggi magici e pare che abbia lui stesso la stoffa per diventare il successore di Pancho Pirelli, l’uomo che nuota nella vasca dei piranha.

Un romanzo meraviglioso che parla della difficoltà di crescere e di cambiare.