Apre il nuovo parco giochi di Lozza

“Cari bambini, vi abbiamo fatto aspettare anche troppo, ma da oggi il nuovo parco giochi è tutto vostro!”.

Con questa frase e con una serie di fotografie viene annunciato sulla pagina Facebook del comune l’apertura ufficiale del nuovo spazio per bambini.

Scivolo, altalena e tappeti colorati per far passare ai più piccoli ore di svago, sopratutto dopo i mesi di lockdown e le restrizioni che fino a qualche tempo fa non permettevano la riapertura dei parchi se non a determinate condizioni.