Lozza, smarrito il gatto Noah: “Aiutateci a riportarlo a casa”

È sparito da casa domenica 22 giugno e da allora non si hanno più notizie di lui. Noah, un gattino nero di un anno, è uscito senza farsi notare dall’abitazione della sua famiglia in via Monsignor Rossi a Lozza.

«È un gatto molto buono, ma non è abituato a stare fuori – racconta Cristina, la sua proprietaria che ha condiviso un appello –. Potrebbe essersi nascosto spaventato o magari qualcuno lo ha preso pensando fosse un randagio. Ma Noah ha una casa, è amato e lo stiamo cercando disperatamente».

Noah è un gatto nero con una macchia bianca sul petto e sulla pancia, ha zampe leggermente storte e la coda che nell’ultimo tratto sembra storta o piegata. È riconoscibile anche per la sua postura un po’ particolare.

Chiunque lo avesse visto o avesse informazioni può contattare direttamente Cristina al numero: 333 2061308