Arrivano a Varese i cartelli del parco cintura verde

I confini del Parco Cintura Verde Sud Varese saranno più chiari ora: grazie ai venti cartelli installati lungo tutto il confine del più grande Parco sovracomunale della città. L’amministrazione ha infatti realizzato la nuova segnaletica che indica la corretta posizione dell’area verde protetta di 715 ettari che da Bizzozero a Capolago attraversa diversi quartieri a sud della città, oltre ai comuni confinanti Malnate, Buguggiate e Lozza.

A scoprire i nuovi cartelli è stato questa mattina l’assessore all’Ambiente Dino De Simone accompagnato dal consigliere comunale Alessandro Pepe, dalle Guardie Ecologiche, da Legambiente, dall’associazione Amici di Bizzozero e dai rappresentati della Cooperativa di Capolago.

«I cartelli sono solo un primo passo per valorizzare quest’area protetta dal grande valore ambientale e naturalistico – spiega l’assessore De Simone – una vera e propria cintura verde a sud di Varese che crea una importantissima connessione ecologica con gli altri Plis e parchi regionali. Il prossimo intervento che stiamo realizzando è quello di tracciare diversi sentieri aperti a tutti in modo da promuoverne anche la fruizione. Inoltre installeremo presto dei portali informativi sul parco e nel mese di settembre effettueremo tre passeggiate alla scoperta dell’area verde».

Il Plis “Parco Cintura Verde Sud Varese” nasce infatti con l’obiettivo di preservare la biodiversità del luogo, favorire un uso sostenibile del territorio, tutelare il suolo e il paesaggio.

La posizione dei nuovi cartelli:

1. Orti S.Maria Maddalena, 2. Chiesa S.Stefano, 3. via Piana di Luco, 4. via per Lozza, 5. SP 233 Marcolina, 6. Mulini di Gurone, 7. Bizzozero scalette, 8. via Gorizia, 9. via Carnia, 10. SP1 via Corridoni, 11. SP1 Capolago, 12. via per Buguggiate Capolago, 13. via del Gaggio, 14. via Novellina, 15. via Prati Cartabbia, 16. Capolago cimitero, 17. via dei Boderi, 18. via Piero Chiara, 19. via Corridoni, 20. lavatoio Bobbiate.