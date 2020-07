Auto ribaltata in autostrada a Gallarate Ovest

Un’auto si è ribaltata, intorno alle 10.30 di oggi lunedì 27 luglio, alla barriera di Gallarate Ovest, sull’autostrada A26.

L’incidente stradale è avvenuto sulla carreggiata direzione A8-Milano, alla barriera tra Besnate e Gallarate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra dal distaccamento di Busto Arsizio, un’ambulanza e due mezzi di soccorso sanitario avanzato (automedica e autoinfermieristica).

Sono due le persone soccorse: un ragazzo diciannovenne e una donna. Entrambi non hanno riportato ferite gravi e sono stati portati in ospedale in codice giallo.

(Articolo aggiornato alle ore 11.30)