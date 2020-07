Bambini al parco per il Flashmob dedicato ai libri

Chi l’ha detto che ai bambini si può leggere solo la sera, prima di andare a dormire? Si può leggere sempre, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo! Per dimostrarlo torna anche quest’anno “Flashbook – letture a ciel sereno” una serie di incontri dedicati alla lettura “dal basso” che quest’anno si svolgono soprattutto sui social, in base a un calendario fittissimo pubblicato sulla pagina Fb dell’iniziativa.

All’evento partecipa anche l’associazione Arte Diem, di Castiglione Olona, che è riuscita ad organizzare, oltre alle videoletture, anche un evento in presenza di “Letture per bambini”, per sabato 25 luglio alle ore 16 al parco comunale di Gornate Olona. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i bambini che avranno comunicato la loro adesione con un messaggio WhatsApp alla ProLoco di Gornate (partner dell’iniziativa) al numero 3938426156.

L’idea è quella di dar vita tutti insieme a un Flashmob dedicato alla letteratura per l’infanzia.

Al centro della manifestazione letture ad alta voce di alcuni dei 111 libri appositamente selezionati dalla commissione di Flashbook Italia quest’anno per i bambini di età indicativamente compresa tra i 5 e i 10 anni “per condividere con loro il piacere di scoprire storie e avventure che prendono forma ogni volta che si apre un libro e gli si dà voce”. E diffondere così la passione per la lettura, anche tra i giovanissimi.

In caso di maltempo la manifestazione sarà sospesa.

Confermati invece, a prescindere da qualsiasi situazione meteo gli appuntamenti online promossi dai volontari di Arte Diem per la pagina Fb di Flashbook Italia, con due videoletture in un “luogo del cuore” a cura di Anna (sabato 18 luglio alle ore 18 con “Prosciutto e uova verdi” di Dr Seuss per Giunti junior), e Laura che partecipa alla giornata di chiusura della manifestazione venerdì 31 luglio alle ore 11 con “La valigia rosa” di Susie Morgenstern e Serge Bloch per Edizioni Clichy.

Consulta qui il calendario completo di Flashbook.