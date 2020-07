Canton Ticino, mascherina obbligatoria per camerieri di bar e ristoranti

L’uso delle mascherine sarà obbligatorio per i camerieri (e più in generale gli addetti a contatto con la clientela) nei bar e nei ristoranti del Canton Ticino a partire da domani, lunedì 20 luglio.

Lo ha deciso il Consiglio di Stato.

Il provvedimento rimarrà in vigore almeno fino al 9 agosto e introduce l’obbligo per “il personale addetto al servizio alla clientela di ogni genere di struttura della ristorazione di indossare la mascherina facciale (che copra naso e bocca) o un adeguato dispositivo di protezione individuale, se non è protetto da un dispositivo strutturale in plexiglas o equivalente.”

Nel resto della Svizzera invece l’uso delle mascherine è ancora facoltativo nel settore alberghiero e della ristorazione.