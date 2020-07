“Casco obbligatorio per i monopattini o Regione non finanzierà l’acquisto”

«Sino a quando la circolazione dei monopattini elettrici non sarà regolamentata con norme che prevedano anche l’obbligo per tutti di utilizzare protezioni, come il casco, in qualità di assessore alla Polizia locale non inserirò la possibilità di acquistare questi dispositivi nei prossimi bandi regionali».

Lo dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione, Polizia locale, Riccardo De Corato, che detiene anche la delega alla sicurezza stradale, commentando l’incidente di questa mattina in via Braga a Milano tra un monopattino ed un autocarro.

Una donna di 31 anni è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo un incidente contro un autocarro. La donna si stava muovendo con il monopattino e, secondo alcune indiscrezioni, non avrebbe rispettato una precedenza.

«Esprimo la mia vicinanza alla giovane donna attualmente ricoverata all’ospedale Niguarda. La sicurezza stradale è una questione da non sottovalutare. Ritengo necessario – conclude De Corato – regolamentare con grande attenzione la circolazione di questi mezzi. L’obiettivo è quello di salvaguardare la sicurezza di tutti».