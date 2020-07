Dumenza, tornano le “giornate micologiche“

Estate tempo di funghi anche se quest’anno l’orizzonte non è limpido come gli anni. Poca acqua e poco caldo, e la sfera di cristallo ancora non ha partorito un’indicazione definitiva su come sarà la stagione.

Per imparare a riconoscer ei funghi, e magari visitando i dintorni anche a trovarne sarà disponibile come ogni anno qualche incontro al centro di documentazione dell’Alpe di Giani gestito dalla fondazione Beltrami che per quest’anno propone due date: 5 settembre e 3 ottobre

Sabato 5 settembre

Dott. Agr. Valerio Montonati

Fondazione Aurelio Beltrami

ore 10.00 introduzione (all’aperto) sul mondo dei funghi e successiva escursione in sicurezza e ben distanziati nei boschi circostanti raccolta e riconoscimento principali specie eduli e non eduli

ore 12.45 camminata verso il rifugio “Dumenza” all’alpe Bovis (o Bois) – pranzo libero

Sabato 3 ottobre

Giornata del fungo

Dott. Agr. Valerio Montonati

Fondazione Aurelio Beltrami

ore 10.00 introduzione (all’aperto) sul mondo dei funghi e successiva escursione in sicurezza e ben distanziati nei boschi circostanti raccolta e riconoscimento principali specie eduli e non eduli

ore 12.45 camminata verso il rifugio “Dumenza” all’alpe Bovis (o Bois) dove sarà predisposta una piccola mostra micologica – pranzo libero