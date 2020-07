Emergenza Covid: Induno Olona ringrazia e ricorda

A Induno Olona un momento per incontrarsi di nuovo e per lasciarsi alle spalle la fase più dura dell’emergenza Covid, ringraziando chi in questi mesi difficili ha fatto tanto per la comunità.

L’appuntamento è per sabato 4 luglio nei giardini di Villa Bianchi, sede del Municipio, dove alle 11.15 si svolgerà un momento di riflessione, di gratitudine e di memoria dopo i giorni più duri della pandemia insieme a tutti coloro che durante il lockdown hanno combattuto la malattia, hanno aiutato i più fragili e hanno contribuito con il proprio lavoro e la propria condotta coscienziosa a far superare la fase critica alla comunità indunese.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza anticontagio e l’accesso al parco sarà dunque consentito fino a raggiungimento della capienza consentita dal vigente decreto della presidenza del Consiglio dei ministri