Gallarate, investiti due ciclisti in via Varese

Due ciclisti sono stati investiti questa sera – giovedì 30 luglio – verso le ore 20 a Gallarate, in via Varese all’incrocio con via della Liberazione.

La dinamica dell’incidente deve ancora essere chiarita, ma i due in sella alla bici sono stati colpiti dalla stessa macchina, riportando ferite.

Entrambi i ciclisti, un ragazzo di 29 anni e un uomo di 59, sono stati trasportati in codice giallo in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Gallarate e di Busto Arsizio.