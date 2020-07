Incidente in viale Belforte a Varese: traffico in difficoltà

Tre persone – tutti uomini di 83, 59 e 41 anni – sono rimaste coinvolte un incidente automobilistico avvenuto intorno alle 10 di questa mattina – giovedì 2 luglio – a Varese, in viale Belforte. Lo scontro tra due vetture è accaduto non lontano dall’incrocio con via Lazzaretto; sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia incaricati dei rilievi di rito. Secondo le prime informazioni, i tre uomini non hanno riportato ferite gravi.

Il sinistro sta causando alcuni problemi relativi al traffico, visto che l’arteria è una delle principali da e per Varese città, e in questa fascia oraria è molto frequentata. Si sono create quindi code in entrambe le direzioni che stanno defluendo piuttosto lentamente.