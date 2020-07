La buona giornata di pioggia di Francesca

Buongiorno redazione,

Buona giornata di pioggia.

Francesca

✔ Svegliarsi in piena notte con il rumore bellissimo del temporale.

✔ Coccolare Rocky che si accuccia assonnato vicino a me.

✔Accorgersi, tra il torpore del sonno, che il rumore non è propriamente di un temporale, ma sta aumentando, assumendo un tono che ti ricorda qualcosa, tipo un tintinnio.

✔ Cazzarola è grandine.

✔ Realizzare che sono le 4.30 e in giardino ci sono gli ombrelloni aperti.

✔ Domandarsi se la grandine buca gli ombrelloni.

✔ Rispondersi di si. Ma che è il problema minore, perché se non scendi a chiuderli, li ritrovano al Sacro Monte.

✔ Accendere la luce e decidere impavidamente di agire.

✔ Rocky che sbadiglia e si gira dall’altra parte.

✔ Cavolo ma come farà domani mattina Amazon a consegnarmi i pacchetti che aspetto? Ora che arriva al cancello si autodistruggeranno per la pioggia, se non smette.

✔ Scacciare il pensiero di Amazon.

✔ Aprire la porta della camera da letto e trovare Sam a pelle di leone, spalmato sotto al mobile, che miagola terrorizzato, con due occhi, che la bambina dell’esorcista gli spiccia casa.

✔ Calmare Sam, che in tutta risposta, scappa sotto al letto.

✔ Notare che anche Rocky è sotto al letto perché vuole giocare.

✔ Strisciare come un vietcong sotto al letto per recuperare 6 chili e mezzo di Sam.

✔ Ma pensa te… 10 Sam farebbero una me. Non ci avevo mai pensato.

✔ Pensare che non è propriamente il momento di pensare, ma di agire.

✔ Scendere al piano di sotto, accompagnata da un dolce rumore, che ormai ha assunto le caratteristiche di proiettili all’uranio impoverito, lanciati contro le persiane in alluminio.

✔ Meditare se prendere un ombrello o no. Meglio di no. Uno perché tanto mi bagnerei lo stesso. Due perché ci manca che la punta dell’ombrello attiri un fulmine e abbiamo fatto bingo. Tre perché dove lo metto l’ombrello mentre chiudo gli ombrelloni?

✔ Aprire le persiane e ricordarti, con stupore, che sei in mutande e reggiseno.

✔ Uscire all’aperto e ritrovarsi mezza nuda, in giardino, sotto ad una tempesta tropicale.

✔ Chiudere l’ombrellone che, nel momento in cui si abbassa, ti scarica addosso migliaia di pallini di grandine. Una quintalata, pallino più, pallino meno.

✔ Beccarne di rimbalzo uno, in mezzo alla testa, con una potenza tale, da domandarsi se c’è il rischio che ti abbia riaperto la fontanella.

✔ Cazzarola che male.

✔ Imprecazioni in aramaico e in tutte le lingue che conosci, compreso il napoletano stretto.

✔ Chiedere scusa a nonna per il turpiloquio in napoletano. Si lo so, sono una brutta persona.

✔ Riuscire finalmente a chiudere ‘sti azz di ombrelloni e ritrovarsi mezza nuda, bagnata come dopo una doccia, con chicchi di grandine anche nelle mutande.

✔ Ritirarsi in bagno e infilarsi l’accappatoio. Accendere il phon e asciugarsi i capelli.

✔ Mangiucchiare qualcosa perché nel frattempo mi è venuta pure fame. Boh… sarà l’adrenalina.

✔ Ritornare al piano di sopra, di Sam nessuna traccia nemmeno da Google Maps…

✔ Aprire la porta della camera e trovare Rocky che dorme su un fianco, con le zampe a penzoloni, beato come un infante. Prossima vita cane. Assolutamente si. Cane.

✔ Sperare che smetta di grandinare perché io oggi c’ho un impegno… cazzarola… ma proprio stanotte ‘sto putiferio… Eh… non si fa. Eh no che non si fa cosi… meteo, ma vaffa va… di cuore.

F.