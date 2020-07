L’ospedale di Angera riparte dalla geriatria e dagli ambulatori

Geriatria, reparto di subintensiva e ristrutturazione del pronto soccorso. Sono tra le novità che riguardano l’ospedale Ondoli di Angera, rese pubbliche da Giorgio Arca di cittadinanza attiva.

Dopo il trasferimento, a inizio pandemia, del reparto dedicato ai più anziani, i pazienti più a rischio del coronavirus, la direzione strategica dell’Asst Sette Laghi ha deciso di lasciarlo nel presidio angerese così come i letti per i subacuti.

Verrà invece ristrutturato il pronto soccorso che potrà essere ammodernato e reso più efficiente.

All’Ondoli, infine, riprendono anche gli ambulatori chiusi o ridotti prima della pandemia: « Si tratta – assicura Giorgio Arca – degli ambulatori di : oculista che riceveranno due volte la settimana per un totale di 11 ore. Di Odontoiatria, anche in questo caso bisettimanale per un totale di 11 ore. Apertura tre giorni alla settimana per l’ambulatorio di urologia per un totale di 15 ore. Dermatologia avrà specialisti per 5 ore settimanali, mentre Endocrinologia offrirà specialisti per 38 ore settimanali. Gastroenterologia riprenderà con 10 ore».