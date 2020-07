Luca Spada e Antonio Calabrò entrano nel cda della Liuc

Luca Spada e Antonio Calabrò sono entrati a far parte del consiglio di amministrazione della Liuc – Università Cattaneo.

Luca Spada è fondatore, amministratore delegato e presidente di Eolo, operatore di telecomunicazioni specializzato in connettività Internet, con sede a Busto Arsizio. Un imprenditore profondamente radicato nel nostro territorio, attivo in un settore innovativo e già vicino all’Università anche in virtù della partnership che ha permesso di portare alla Liuc una connessione Internet in tecnologia ibrida fibra ottica e radio FWA.

Antonio Calabrò è direttore della Fondazione Pirelli, vice presidente di Assolombarda e presidente di Museimpresa, membro dei board di numerose società e fondazioni (Nomisma, Touring Club, Unicredit Lombardia, etc.). Da giornalista e saggista, ha ricoperto ruoli di prestigio nelle principali testate italiane ed è stato direttore editoriale del gruppo “Il Sole24Ore”.

«L’ingresso di due persone di così alto profilo nel nostro cda– spiega il presidente della Liuc Riccardo Comerio –conferma un progetto di sviluppo dell’Ateneo che valorizza l’innovazione, l’apertura internazionale, le relazioni con le imprese e le associazioni. Sono certo che i nuovi consiglieri potranno portare un contributo concreto, dato dalla loro esperienza e dall’interesse verso la formazione delle nuove generazioni, alla realizzazione dei tanti progetti in cantiere per la nostra Università».