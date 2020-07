“Mia moglie morsa da un bassotto in autobus“

Un bassotto morde un braccio di una donna sull’autobus.

È la denuncia di un nostro lettore che documenta con tanto di foto (sotto) il mozzico impresso all’avambraccio della moglie, fatto avvenuto secondo il suo racconto attorno alle 16.30 di sabato.

«Eravamo a bordo della linea N all’altezza della fermata di zara, per intenderci», spiega Franco L., «quando un cane bassotto ha morsicato il braccio di mia moglie mentre la padrona era intenta a parlare col telefono.

La donna è scesa dal mezzo e poi è sparita. La polizia ha chiesto i documenti a mia moglie che poi è andata in farmacia a farsi medicare». «Quello che io chiedo è come mai quel cane era senza museruola? I controlli dove sono?»

Sui mezzi pubblici è consentito circolare coi cani di piccola taglia gratuitamenrte a patto che l’animale non occupi spazio, e «il cane va tenuto con museruola e guinzaglio», fanno sapere dall’azienda del trasporto pubblico, «il regolamento di viaggio garantisce gratuità di cani ma con guinzaglio e museruola». Spulciando nelle regole infatti si è potuto appurare che:

E’ ammesso il trasporto (ESTRATTO CONDIZIONI DI VIAGGIO):

– gratuito di cani guida che accompagnano persone non vedenti o ipovedenti

– gratuito di n. 1 animale domestico di piccola taglia con museruola indossata, portato in braccio o in contenitore le cui dimensioni non siano superiori, anche da un solo lato, ai cm 50x30x25

– a pagamento per gli altri animali, indossando la museruola e tenuti al guinzaglio, in base alla tariffa in vigore

È ammesso il trasporto di un solo animale per passeggero e non più di due per vettura, non comprendendo in tale computo i cani guida per non vedenti.