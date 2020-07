“Non distogliere lo sguardo dai tagli che bruciano”: incontro su Giuseppe Ungaretti

Il Centro Culturale San Carlo Borromeo di Luino insieme alla Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo invita all’incontro dal titolo “Vivere intensamente il reale. Leggere Ungaretti al tempo del Covid-19”, con Marco Pippione, docente di Letteratura Italiana.

L’evento verrà trasmesso in diretta martedì 7 luglio 2020 alle ore 21 attraverso la piattaforma ZOOM.



A cinquant’anni dalla morte, Giuseppe Ungaretti continua ad essere attuale e ci insegna a “non distogliere lo sguardo dai tagli che bruciano”. Per Ungaretti lo scopo della poesia è il “ringiovanimento del mondo”, ovvero la rinnovata percezione delle cose e di se stessi come abitati da una novità. Allora la ragione si lascia interpellare e cerca il senso della realtà, anche quando è immersa nel buio perché in ogni momento si può spalancare la meraviglia.

Le sfide che la realtà non ci risparmia ci costringono a guardare più in profondità il nostro essere uomini. La situazione imprevedibile che ci siamo trovati a vivere ha scombinato i nostri piani e ci chiama a interrogarci sulla nostra situazione esistenziale. Possiamo andare avanti distratti, facendo finta che non sia successo nulla oppure lasciarci interrogare dalle circostanze come occasione per vivere intensamente il reale aderendo alla provocazione della realtà. E

riconoscere che solo quando domina una speranza fondata possiamo affrontare le circostanze senza fuggire, lasciandoci sfidare dai tempi che viviamo.

I riferimenti necessari per partecipare all’incontro attraverso la piattaforma ZOOM sono:

Meeting ID: 823 0447 5985

Password: 235326

https://us02web.zoom.us/j/82304475985?pwd=eTM3a051Ykwwd3hnQjR1N3JYQkNhQT09