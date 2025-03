“La mia vita da Lion”, Alberto Frigerio ospite del club di Luino

Una serata all’insegna dell’orgoglio lionistico e del riconoscimento del valore del servizio ha avuto luogo presso l’Agenzia Formativa di Luino, dove il Lions Club Luino, sotto la guida del Presidente Paolo Enrico, ha reso omaggio al socio Alberto Frigerio per il suo ruolo di Governatore Distrettuale nell’annata 2023-2024. Il Club ha inoltre avuto il piacere di accogliere due nuovi soci, Anna Farella e Michele Giroldi, il cui ingresso rappresenta un valore aggiunto per il Club e il suo futuro.

L’incontro ha visto una numerosa partecipazione di soci, uniti nel celebrare un percorso straordinario che ha portato Frigerio a rappresentare con dedizione e passione il Distretto Lions 108 Ib1. Durante il suo intervento, il past Governatore ha condiviso con il pubblico il suo viaggio lionistico, raccontando esperienze, emozioni e lezioni apprese nel corso di un incarico prestigioso e impegnativo.

Il titolo della serata, “La mia vita da Lion”, ha riassunto perfettamente il significato profondo dell’impegno di Frigerio all’interno dell’associazione. Un cammino costellato di incontri, eventi nazionali e internazionali, formazione e impegno costante, che lo ha portato a rappresentare il Distretto in occasioni di rilevanza mondiale, come il Congresso di Boston e i forum europei di Klagenfurt e Bologna.

Durante il suo discorso, Frigerio ha sottolineato il valore del viaggio lionistico, paragonandolo alla metafora dell’Odissea e alla poesia “Itaca”, simbolo di un percorso ricco di sfide, incontri e crescita personale. Ha ricordato con emozione le numerose tappe della sua esperienza, dalla candidatura alla carica di Governatore fino ai congressi nazionali e agli incontri istituzionali, tra cui al Senato della Repubblica. Ha raccontato di momenti toccanti, come la consegna della Melvin Jones Fellow a un socio particolarmente meritevole e le numerose iniziative di solidarietà realizzate durante il suo mandato.

Il meeting si è concluso con un caloroso applauso e con il riconoscimento, da parte del Presidente Paolo Enrico e di tutti i soci presenti, per l’impegno profuso da Frigerio nel promuovere i valori lionistici. La sua esperienza da Governatore ha rappresentato un’occasione di crescita per tutto il Lions Club Luino, che ha visto il proprio nome portato con orgoglio in Italia e nel mondo.

«Ulisse è partito, ma Ulisse è anche tornato», ha dichiarato Alberto Frigerio, sottolineando come la sua Itaca sia proprio Luino, il suo Club e i suoi amici Lions. Con questa frase carica di significato, ha voluto esprimere il suo attaccamento alla comunità lionistica e il desiderio di continuare a servire con entusiasmo.

Un momento particolarmente significativo della serata ha visto la consegna, fortemente voluta dal Presidente Paolo Enrico, della Melvin Jones Fellow a Silvana Lalicata per l’impegno profuso come Presidente del Comitato Signore, un riconoscimento importante per il suo instancabile lavoro. Al socio Maurizio Pesenti è stata consegnata una spilla per il suo impegno nell’incrementare la base associativa.

«Una serata speciale, che ha rafforzato il senso di appartenenza e l’orgoglio di far parte di un’associazione che, con impegno e passione, continua a fare la differenza nella vita di molte persone», il commento del Presidente Paolo Enrico.