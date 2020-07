Orientamento on line per iscriversi all’Insubria: tre giorni di presentazioni

«Insubria, ai blocchi di partenza!» è il format scelto dall’Università di Varese, Como e Busto Arsizio per rispondere ad ogni possibile quesito in vista dell’apertura delle immatricolazioni, che si potranno effettuare online dal 16 luglio per tutti i corsi ad accesso libero.

Click day il 16 luglio anche per Economia triennale, che da quest’anno è a numero chiuso, con 640 posti che saranno assegnati in ordine cronologico di presentazione della domanda. Per i corsi ad accesso programmato i bandi, in fase di pubblicazione online, riportano tutte le informazioni su modalità e scadenze per l’ammissione.

Dal 13 al 15 luglio sono in programma incontri e question time online sui corsi di laurea e sulle prospettive di lavoro che aprono, sui test per l’accesso programmato e sui laboratori, sulle tasse e sulle residenze studentesche, sulle modalità di lezione a distanza o in presenza, in base ai protocolli di sicurezza legati alla pandemia. A rispondere saranno non solo i docenti ma anche i tanti studenti testimonial, che già hanno partecipato agli open day virtuali e continuano a sostenere con entusiasmo l’ateneo, e il personale amministrativo, pronto a guidare le future matricole nel percorso migliore anche dal punto di vista del diritto allo studio.

I corsi che si presentano lunedì 13 luglio sono: alle 9 Chimica, alle 10 Economia, alle 11 Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale, alle 12 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (corso magistrale), alle 14 Fisica, alle 15 Matematica, alle 17 Medicina e lauree sanitarie con un focus sul test di ammissione.

Martedì 14 luglio: alle 10 Informatica, alle 11 Scienze biologiche e Biotecnologie, alle 14 Scienze del turismo. Mercoledì 15 luglio: alle 10 Storia e storie del mondo contemporaneo, alle 11 Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale, alle 14 Giurisprudenza, alle 15 Scienze della comunicazione.

Inoltre sono disponibili sul sito dell’ateneo le informazioni su precorsi e incontri pre-test, iniziative pensate per aiutare gli studenti ad iniziare nel migliore dei modi il percorso universitario e in particolare ad affrontare test di ammissione e prove di verifica delle conoscenze iniziali. Per tutte le attività “live”, svolte a distanza, è richiesta l’iscrizione a partire dal 16 luglio.

Per Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Professioni sanitarie ci saranno videolezioni in pillole dal 20 agosto e poi dal 24 al 28 agosto incontri in streaming su Teams, con informazioni pratiche per affrontare le prove di ammissione che sono in calendario il 3 settembre. Info su: www.uninsubria.it/precorso_med. Sono proposti precorsi anche su metodo di studio, matematica, scrittura di base, introduzione alla filosofia: www.uninsubria.it/precorsi.

Su www.uninsubria.it tutte le informazioni; per l’iniziativa «Insubria, ai blocchi di partenza!» programmi dettagliati degli incontri e form di iscrizione su: www.uninsubria.it/ai-blocchi-di-partenza.